In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 33: Mitläufer
49 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 6
In der Notaufnahme sind die Nerven angespannt. Uwe Kranz verbietet den Ärzten Dr. Moreau und Dr. Jahn, seinen schwerverletzten Bruder zu behandeln. Offenbar hat der junge Mann ein Problem mit Emmas und Matteos Hautfarbe ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH