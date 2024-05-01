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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Hindernisse

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 40vom 01.05.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 40: Hindernisse

48 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 12

Dr. Koshka und ihr Oberarzt Dr. Moreau geraten in eine Diskussion über die richtige Behandlungsmethode für ihre Patientin Mira Escher. Die Feuerwehrfrau steht nach einem Arbeitsunfall kurz vor einer Querschnittslähmung. Dr. Koshka will eine neuartige OP ausprobieren, von der Dr. Moreau jedoch nicht viel hält. Wird es den beiden Ärzten gelingen, ihre Differenzen beiseitezuschieben und das Leben ihrer Patientin zu retten?

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