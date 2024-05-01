In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 41: Bauchgefühl
48 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 6
Eine schwangere Patientin mit Drillingen bereitet Dr. Koshka und Julia Berger große Sorgen. Alle drei Kinder heil auf die Welt zu bringen, gleicht einer schier unlösbaren Aufgabe. Zwei Föten zeigen bereits ernsthafte gesundheitliche Probleme und die Ärztinnen sind sich uneinig darüber, wie sie nach der Entbindung weiterbehandelt werden sollen.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH