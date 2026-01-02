Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 02.01.2026
89 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Ein rätselhafter Vermisstenfall zieht die Ermittler in die dunklen Ecken der Literaturszene. Je näher sie der Wahrheit kommen, desto klarer wird: Jemand hat ein tödliches Motiv und könnte bald erneut zuschlagen. Inhalt des ersten Teils: Verlagslektorin Heike Wersch, eine Institution auf ihrem Gebiet, ist seit Tagen abgängig. An ihrer Haustür entdeckt eine aufmerksame Bekannte Blutspuren und alarmiert die Polizei. Die Ermittlungen führen Pia Sander und Oliver von Bodenstein zum angesehenen Literaturverlag Winterscheid. Dort war die Vermisste dreißig Jahre lang als Programmleiterin tätig, ehe ihr gekündigt wurde. Als in einem Flussbett Werschs Leiche entdeckt wird, kristallisiert sich schnell ein erster Verdächtiger heraus - ihr ehemaliger Schützling Severin Velten, dem Wersch übel mitgespielt hatte. Besetzung: Tim Bergmann (Oliver von Bodenstein) Kathrin von Steinburg (Pia Sander) Proschat Madani (Dr. Nicola Engel) Gaby Dohm (Margarethe Winterscheid) Alexander Beyer (Prof. Dr. Henning Kirchhoff) Michael Schenk (Kai Ostermann) Jacob Matschenz (Christian Kröger) Golo Euler (Carl Winterscheid) Deniz Orta (Julia Bremora) Nicole Beutler (Cosima von Bodenstein) Regie: Stefan Bühling Drehbuch: Thorsten Näter Bildquelle: ORF/ZDF/Andrej Vasilenko

