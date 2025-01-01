Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 28
Johannes - Das verlorene Ich

Folge 28: Johannes - Das verlorene Ich

41 Min.Ab 12

Ein bewusstloser Mann liegt in einer Mülltonne im Hinterhof. Ein Gewaltverbrechen, doch die Kommissare Linda Peters (34) und Cem Brücken (28) haben keinerlei Anhaltspunkte und das Opfer leidet unter Gedächtnisverlust. Doch die Mordanschläge auf den Unbekannten reißen nicht ab. Um den Mann zu schützen, greifen die Ermittler schließlich zu einer ungewöhnlichen Methode: Hypnose. Können sie die Erinnerung des Namenlosen zurückbringen und so einen Mord verhindern?

