Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Luisa - Verhängnisvolle Fahrerflucht

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 33
Luisa - Verhängnisvolle Fahrerflucht

Luisa - Verhängnisvolle FahrerfluchtJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 33: Luisa - Verhängnisvolle Fahrerflucht

41 Min.Ab 12

Luisa (22) und ihr Freund Max (24) fahren nachts von einer Party nach Hause. Doch die Heimfahrt wird zum Alptraum: Sie überfahren einen Mann auf der Landstraße. Auf Max' Drängen hin vertuschen sie den Unfall. Aber Luisa kann die Sache einfach nicht vergessen. Die Situation eskaliert, als Luisa anonyme Drohbriefe erhält und in ihrer eigenen Wohnung niedergeschlagen wird. Schließlich beginnt sie selbst zu recherchieren und findet heraus, dass Max den Toten kannte ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen