In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 39: Volker - Tödliche Täuschung
41 Min.Ab 12
Das Ehepaar Volker (37) und Natascha (35) ist begeistert von seinen neuen, unkonventionellen Nachbarn Steffen und Irina. Als Steffen Volker einen Partnertausch vorschlägt, willigt dieser begeistert ein. Am nächsten Morgen steht die Polizei vor Volkers Tür: Irina wurde ermordet. Volker wird festgenommen. Der einzige, der ihm glaubt, ist sein Bruder Jan, ein Privatdetektiv. Gemeinsam versuchen sie, Volkers Unschuld zu beweisen, und kommen einer unglaublichen Intrige auf die Spur.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH