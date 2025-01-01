In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 42: Amelie - unter Verdacht
41 Min.Ab 12
Die alleinerziehene Kellnerin Amelie (30) ist chronisch knapp bei Kasse und nimmt deswegen einen Job als Escort-Lady an. Doch ihr erster Auftrag endet im Fiasko: Der Geschäftsmann Alexander wird zudringlich, Amelie flüchtet aus seiner Villa und am nächsten Tag wird er ermordet aufgefunden. Amelie ist dringend tatverdächtig und wird festgenommen. Erst als ein zweiter Mord geschieht, wird den ermittelnden Kommissaren klar, dass hier jemand ein falsches Spiel mit Amelie treibt.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH