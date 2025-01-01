In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 43: Massimo - Pizza speziale
42 Min.Ab 12
Massimo und Annabell Spitali verwirklichen ihren Lebenstraum und kaufen eine Pizzeria. Kurz nach der Eröffnung finden sie heraus, dass der Vorbesitzer von einer Bande zum Drogendealen gezwungen und ermordet wurde. Bald taucht die Bande auch bei den Spitalis auf ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH