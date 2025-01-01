In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 46: Hanna - Schleichender Tod
42 Min.Ab 12
Die Versicherungsmaklerin Hanna Jensen (29) sucht nach einem neuen Lebensinhalt. Als sie zufällig den Tierschutzaktivisten Fabian (31) kennen lernt, ist sie fasziniert von seinem Charme und sozialen Engagement. Sie bricht sogar mit ihm zusammen in das Labor eines Pharmakonzerns ein, um illegale Tierversuche aufzudecken. Als sie dabei eine eingesperrte Katze befreien möchte und dabei verletzt wird, gerät sie in ein Netz der Gewalt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH