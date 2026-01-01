Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 50
40 Min.Ab 12

Justus (32) fotografiert einen Park für einen Kalender. Doch eine aufgebrachte Frau zwingt ihn, das Shooting abzubrechen: angeblich hat der Fotograf die Dame in Begleitung ihres Lovers aufgenommen. Justus löscht die Bilder zwar, doch die Geschichte lässt ihm keine Ruhe. Zu Hause nimmt er sich die heimlich erstellten Kopien vor und was er dort entdeckt, ist alles andere als eine heiße Liebschaft. Auf den Bildern glaubt der Fotograf einen Mord zu erkennen!

