In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 57: Thea - Löwenmütter
42 Min.Ab 12
Thea (34) und Olli Rader (36) sind verzweifelt: Lea kann keine Kinder bekommen und auch eine Adoption scheint in weiter Ferne. Doch dann hat ein Beamter vom Jugendamt einen Tipp: eine neue Vermittlungsagentur bietet binnen weniger Wochen eine Adoption an. Einige Wochen später sind Thea und Olli die stolzen Eltern des kleinen Leo. Ihr Glück scheint perfekt, bis plötzlich eine verwirrte junge Frau auftaucht und behauptet, die Mutter des Waisenkindes zu sein ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH