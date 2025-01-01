Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 63
Folge 63: Laura - Zum Wohle des Kindes

42 Min.Ab 12

Die Kindergärtnerin Laura (35) lebt in Trennung von ihrem Noch-Ehemann Felix. Sie haben aber aufgrund ihrer kleinen Tochter Miriam ein gutes Verhältnis. Eines Tages gerät Laura zwischen die Fronten, als sie im Kindergarten beobachtet, wie sich ein türkisches Elternpaar streitet, weil der Vater die Tochter nicht sehen darf. Obwohl Laura sich nicht einmischen möchte, versucht der Vater sie davon zu überzeugen, ihm zu helfen. Eine fatale Entscheidung ...

