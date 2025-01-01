Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 85
Folge 85: Yasmine - Unheimliche Mitbewohnerin

43 Min.Ab 12

Als Yasmine (35) ihren Freund beim Fremdgehen mit seiner Exfreundin erwischt, schmeißt sie ihn raus und sucht sich eine Mitbewohnerin. Die findet sie mit Silke, die sie kurz zuvor zufällig kennengelernt hat. Die beiden Frauen freunden sich immer mehr an. Noch ahnt Yasmine nicht, dass sich Silke aus einem ganz speziellen Grund bei ihr eingemietet hat.

