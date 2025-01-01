In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 86: Kira - Schnüffeln verboten
43 Min.Ab 12
Die 28-jährige KFZ-Mechanikerin Kira hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Doch bei ihrem zwielichtigen Chef Henner (42) ist sie damit an der falschen Adresse. Als Kira ihre Kollegin und Freundin Babsi (27) verteidigen will, stößt sie ungewollt auf korrupte Machenschaften in der Autowerkstatt. Die Folge: ihr Chef will, dass sie verschwindet. Doch Kira lässt sich nicht unterkriegen und macht sich auf die gefährliche Suche nach Beweisen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH