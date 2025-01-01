Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 88
Folge 88: Wolf - Alptraum Doppelleben

42 Min.Ab 12

Der Alltag von Wolf (37) besteht aus Lügen und Geheimnissen. Er ist seit 17 Jahren mit seiner Jugendliebe Margarethe (36) verheiratet. Vor acht Monaten hat er sich außerdem auf eine Affäre mit der lebenslustigen Anna (29) eingelassen, die prompt schwanger wurde. Wolf führt seitdem ein Doppelleben. Doch das Blatt wendet sich: jemand hat sein Geheimnis entdeckt und verlangt eine hohe Summe für sein Schweigen. Die Geldübergabe läuft schief und Wolf kämpft um sein Leben.

