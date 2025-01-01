Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 89
Folge 89: Axel - In der Falle

43 Min.Ab 12

Es sollte eigentlich ein schöner Abend für Axel (32) und seine Freundin Elke (34) werden. Doch dann wird das Leihhaus in dem Axel arbeitet überfallen und Elke entführt! Alle Spuren deuten auf Axel als Täter, selbst sein Vater und Bruder glauben ihm nicht mehr. Während um ihn herum die Welt auseinanderbricht, versucht Axel auf eigene Faust seine Freundin zu retten.

