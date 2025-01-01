Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Vanessa - Das gestohlene Nummernschild

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 97
Vanessa - Das gestohlene Nummernschild

Vanessa - Das gestohlene NummernschildJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 97: Vanessa - Das gestohlene Nummernschild

45 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Mutter Vanessa (42) hat Stress mit ihrem Sohn, deshalb meldet sie der Polizei nicht, dass das Nummernschild von ihrem Auto fehlt. Ein großer Fehler, denn ihr Autokennzeichen wurde bei einem Raub auf einen Juwelier gesehen und Vanessa hat kein Alibi. Als sie einem anderen Verdächtigen bis in seine Autowerkstatt folgt, gerät sie in Gefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen