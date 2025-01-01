Vera - Geheimnisvolle BotschaftJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 99: Vera - Geheimnisvolle Botschaft
45 Min.Ab 12
Vera (35) ist mit Sohn Marvin (17) neu in die Stadt gezogen. An ihrem ersten Arbeitstag in einer Textilreinigung findet sie einen Zettel in der Manteltasche eines Kunden, worauf HELP ME! steht. Die Polizei will gegen den bekannten Geschäftsmann nicht ermitteln. Vera lässt die geheime Botschaft jedoch keine Ruhe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH