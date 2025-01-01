In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 22: Bonnie - Karneval mit Folgen
42 Min.Ab 12
Bonnie und Melanie haben sich den Traum vom eigenen Cupcake-Laden erfüllt. Nach einer Faschingsparty klagt Bonnie über Bauchschmerzen. Dann der Schock: In den Cupcakes war Rattengift. Wer will den Lebenstraum von Bonnie und Melanie zerstören?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH