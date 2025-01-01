Zum Inhalt springenBarrierefrei
43 Min.Ab 12

Tilman (37) genießt sein Leben als Geschäftsführer einer angesagten Bar. Diese Bar stürmt sein Polizisten-Bruder Steffen, um eine Razzia durchzuführen. Es geht um einen gefährlichen Waffenhändler. Wie gefährlich zeigt sich, als Steffen niedergeschossen wird. Weil sein geliebter Bruder im Koma liegt, spielt Tilman den Lockvogel, um den Waffenhändler zu überführen. Doch Tilman hat seinen Gegner unterschätzt ...

SAT.1 GOLD
