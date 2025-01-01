In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 30: Seline - Getrennte Welten
45 Min.Ab 12
Seline (29) lebt in zwei Welten: Auf der einen Seite ihr traditionelles türkisches Elternhaus, auf der anderen Seite das moderne Deutschland. Nach einer OP verliebt sich Seline in den Chirugen Andreas, doch ihre Eltern wollen Seline in der Türkei zwangsverheiraten. Um sie ruhigzustellen, plant Seline eine Scheinehe mit dem Deutsch-Türken Rasim und gerät dadurch in Gefahr ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
