In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 39: Elsa - Gift für die Liebe
44 Min.Ab 12
Elsa (38) und Bernd sind verheiratet und arbeiten in einer Werbeagentur. Die Beziehung der beiden hängt nach einem Schicksalsschlag am seidenen Faden. Als Bernd in der Firma des Diebstahls beschuldigt wird, greift er heimlich zur Flasche und wird damit Opfer einer Intrige.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH