In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 47: Lena - Genug ist genug
45 Min.Ab 12
Krankenschwester Lena (32) muss nach ihrer Hochzeit feststellen, dass ihr Mann Oliver besitzergreifend, eifersüchtig, jähzornig und gewalttätig ist. Nachdem er sie wieder gedemütigt hat, flieht sie vor ihm in eine andere Stadt. Doch Oliver will Lena nicht so einfach davonkommen lassen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH