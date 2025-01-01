Adile - Gefährliche ZivilcourageJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 58: Adile - Gefährliche Zivilcourage
45 Min.Ab 12
Schmuckgeschäft-Inhaberin Adile (27) beobachtet einen bewaffneten Überfall auf zwei junge Mädchen. Mutig geht sie dazwischen und wird dabei selbst zum Opfer. Vom Täter und den Mädchen fehlt jede Spur. Doch dann wird Adile bedroht ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
