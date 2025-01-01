Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Lia - Entgegen aller Widerstände

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 32
Lia - Entgegen aller Widerstände

Lia - Entgegen aller WiderständeJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 32: Lia - Entgegen aller Widerstände

45 Min.Ab 12

Arzthelferin Lia (38) zieht mit ihrem Lebenspartner Volker ihrem Sohn Elias (13) zuliebe in eine gute Wohngegend. Damit sie sich das leisten können, muss Lia wieder mehr arbeiten. Für Elias hat sie deswegen einen Platz in einer Ganztagsschule besorgt. Als dieser Platz unter dubiosen Umständen einer reichen Freizeitmama zugesprochen wird, steht die Familie vor dem finanziellen Ruin. Lia beschließt, für ihr Recht zu kämpfen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen