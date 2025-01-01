Lia - Entgegen aller WiderständeJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 32: Lia - Entgegen aller Widerstände
45 Min.Ab 12
Arzthelferin Lia (38) zieht mit ihrem Lebenspartner Volker ihrem Sohn Elias (13) zuliebe in eine gute Wohngegend. Damit sie sich das leisten können, muss Lia wieder mehr arbeiten. Für Elias hat sie deswegen einen Platz in einer Ganztagsschule besorgt. Als dieser Platz unter dubiosen Umständen einer reichen Freizeitmama zugesprochen wird, steht die Familie vor dem finanziellen Ruin. Lia beschließt, für ihr Recht zu kämpfen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH