In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 36: Finn - Eine Frage der Tradition
Finn (25) soll schon bald die Schreinerei seines Stiefvaters übernehmen. Doch er möchte viel lieber Zeichner in einer Werbeagentur werden. Als Finn dann den Chef einer Werbeagentur kennenlernt und einen Job angeboten bekommt, droht seine Familie zu zerbrechen.
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH