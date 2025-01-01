In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 37: Maja - Der Feind von nebenan
45 Min.Ab 12
Maja (27) hat sich endlich den Traum von einem eigenen Restaurant erfüllt. Doch dann erhält sie Drohnungen und Ungeziefer wird in ihrem Restaurant gefunden. Das Ordnungsamt schließt das Lokal, Maja droht der Ruin.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH