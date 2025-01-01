Leon - Die Intrigen meiner MutterJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 38: Leon - Die Intrigen meiner Mutter
45 Min.Ab 12
Leon (32) will die Russin Alesja heiraten. Doch seine Mutter Monika ist dagegen. Sie befürchtet, dass Alesja es nur auf Leons Geld abgesehen hat. Als ihr Schmuckgeschäft ausgeraubt wird, erhebt sie schwere Vorwürfe und Leon muss sich entscheiden: seine Mutter oder seine große Liebe.
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH