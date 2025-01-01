In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 23: Anke - Gestohlenes Glück
45 Min.Ab 12
Anke (27) lässt ihre Kollegin Evelyn bei sich einziehen. Doch schon bald häufen sich mysteriöse Vorfälle. Ankes sympathischem Nachbarn Thilo ist Evelyn nicht geheuer. Er hat einen schrecklichen Verdacht.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH