Viktoria - Papas zweiter FrühlingJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 26: Viktoria - Papas zweiter Frühling
45 Min.Ab 12
Als Viktoria (29) aus dem Urlaub zurückkommt, hat ihr verwitweter Vater Reinhold (65) eine neue Freundin: die attraktive Ungarin Dora (28). Reinhold überschüttet seine junge Geliebte mit Geld und Geschenken. Viktoria wird misstrauisch: Hat Dora es nur auf das Geld ihres Vaters abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH