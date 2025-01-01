Lorenz - Verlockende SchatzsucheJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 27: Lorenz - Verlockende Schatzsuche
44 Min.Ab 12
Als der Antiquitätenhändler Lorenz (33) seiner Kundin Jenny einen alten Nachttisch abkauft, ahnt er nicht, dass sich damit sein ganzes Leben verändern wird ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH