In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 29: Fiona - Keine Spur von dir
45 Min.Ab 12
Fiona (29) sucht für ihre behinderte Nachbarin Else (64) ein passendes Wohnhaus. Da kommt der charmante Makler Ben gerade recht. Der kann ein passendes Haus anbieten, doch nach der Vertragsunterschrift ist Ben spurlos verschwunden.d
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH