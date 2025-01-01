In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 32: Nora - Die Treuetesterin
43 Min.Ab 12
Die Verkäuferin Nora (29) ist in finanziellen Schwierigkeiten und fängt deswegen nebenbei einen Job als Treuetesterin an. Als sie mit einem Kunden zum Beweis seiner Untreue Sex haben soll, lehnt Nora entsetzt ab. Doch ab diesem Moment sabotiert jemand ihr Leben ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH