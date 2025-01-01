Richard - Volksfest mit TückenJetzt kostenlos streamen
Folge 33: Richard - Volksfest mit Tücken
44 Min.Ab 12
Richard (40) verbietet seiner 16-jährigen Tochter Carla, sich mit dem 19-jährigen Tanju zu treffen. Als Richard die beiden trotzdem erwischt, kommt es zum großen Streit. Kurze Zeit später ist Tanju spurlos verschwunden.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
