Melissa - Das Geheimnis meiner Ehe
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 34: Melissa - Das Geheimnis meiner Ehe
45 Min.Ab 12
Melissa (32) möchte mit ihrem Mann Mike zurück in die Stadt ziehen, wo sie sich kennen und lieben gelernt haben. Als ein Beziehungscoach eine Lösung finden soll, erfährt Melissa ein unfassbares Geheimnis ihres Ehemannes.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH