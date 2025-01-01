In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 39: Martha - Ein Star in Gefahr
43 Min.Ab 12
Marthas Tochter Franzi (16) wird aufgrund ihres Übergewichts nicht zu einer Tanzveranstaltung zugelassen. Um doch noch die Zulassung zu erhalten, beginnt Franzi mit einem Power-Training. Martha wird misstrauisch, als Franzis Pfunde in Rekordtempo purzeln. Kurze Zeit später klappt Franzi bewusstlos zusammen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH