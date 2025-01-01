Remo - Gefährliche SchnitzeljagdJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 21: Remo - Gefährliche Schnitzeljagd
44 Min.Ab 12
Remo (45) hat durch seine Arbeit leider wenig Zeit für seine Tochter Clara (16). Deshalb schenkt er ihr zum Geburtstag einen Ausflug zum Camping-Platz mit Schnitzeljagd. Dabei ahnen beide nicht, dass die Schnitzeljagd bald eine gefährliche Wendung für sie nehmen wird.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH