In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 32: Madeleine - Mein fremder Mann
44 Min.Ab 12
Madeleine (38) wird von dem plötzlichen Unfalltod ihres Mannes Luca aus der Bahn geworfen. Als sie herausfindet, dass Luca für jemanden eine Wohnung finanziert hat, vermutet sie eine Affäre. Doch plötzlich nimmt das Ganze eine unerwartete Wendung.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH