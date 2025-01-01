Michaela - Der gefährdete TraumJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 35: Michaela - Der gefährdete Traum
45 Min.Ab 12
Friseurin Michaela (35) bekommt keinen Job, weil sie übergewichtig ist. Deswegen beschließt sie, einen eigenen Salon aufzumachen. Doch ihr Vorhaben wird sabotiert und Michaelas Lebenstraum gerät in Gefahr.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH