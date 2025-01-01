In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 38: Eileen - Der Tag danach
43 Min.Ab 12
Eileen (38) muss zu ihrer Mutter, da diese gestürzt ist. Während ihrer Abwesenheit kümmert sich die Nachbarstochter um Eileens Kaninchen. Doch die Teenagerin sieht dabei etwas, das Eileens Leben für immer verändern wird ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH