In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 31: Kerstin - Mit 66 Jahren ...
45 Min.Ab 12
Kerstin (30) ist schockiert: ihr Vater hat sich in eine 20 Jahre jüngere Frau verliebt. Kerstin will beweisen, dass die Frau nur hinter dem Geld ihres Vaters her ist. Doch dann entdeckt sie ein unfassbares Geheimnis ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH