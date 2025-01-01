In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 26: Ursula - Krieg am Gartenzaun
44 Min.Ab 12
Ursulas (35) neue Nachbarn sind laut und rücksichtslos. Doch den Terror wollen sich die Anwohner nicht gefallen lassen. Sie gründen eine Bürgerwehr und geraten dabei selbst in Gefahr.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH