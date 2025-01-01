Elly - Ab heute sind wir zu DrittJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 29: Elly - Ab heute sind wir zu Dritt
44 Min.Ab 12
Bernd schockt seine Frau Elly (42) zum Hochzeitstag: Er will eine Dreiecksbeziehung mit ihr und Jasmin. Doch am nächsten Morgen wird die Geliebte tot aufgefunden.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH