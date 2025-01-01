In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 37: Du stirbst nur zweimal
45 Min.Ab 12
Eine Drag Queen meldet einen Unfall mit Todesfolge. Die Suche nach der Identität des Toten wird für die Kommissare zu einer Schnitzeljagd, bei der nichts ist, wie es scheint.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH