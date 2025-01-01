In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 47: John - Riskante Hypnose
45 Min.Ab 12
John (38) ist der einzige Zeuge eines tödlichen Unfalls. Doch er kann sich nicht erinnern. Die Polizei hofft, dass eine Hypnose hilft. Doch der Weg ins Unterbewußtsein bringt John in schreckliche Gefahr.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH