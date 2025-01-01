In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 51: Susan - Der Querulant
44 Min.Ab 12
Susans (32) Nachbar Theo terrorisiert die Nachbarschaft mit seinen Anzeigen. Die Situation eskaliert zunehmend, bis Theo plötzlich spurlos verschwunden ist.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
