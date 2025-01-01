Rosa - Schicksalhafte ProphezeiungJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 54: Rosa - Schicksalhafte Prophezeiung
44 Min.Ab 12
Rosas (25) Nachbar verschwindet ganz plötzlich. Auf der Suche nach ihm erfährt sie, dass er ein dunkles Geheimnis hat. Das führt Rosa und ihre beste Freundin in die Fänge eines skrupellosen Täters.
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
