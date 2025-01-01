In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 62: Rache einer Mutter
45 Min.Ab 12
Maximilian (18) wird von einem Auto überfahren. Bei der Suche nach dem Täter entdecken die Kommissare ein gut gehütetes Geheimnis. Plötzlich steht der Unfall in einem anderen Licht und die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH