In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 24: Hanni - Die Verschwörung
43 Min.Ab 12
Hannis (34) Bruder Ben gerät unter Mordverdacht. Die Indizien gegen ihn sind erdrückend. Hanni ermittelt auf eigene Faust und muss dabei über sich hinaus wachsen.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH